750.000 Euro Schaden in Schwandorf Geplatzte Leitung setzt Grundschule unter Wasser

An der privaten Döpfer-Grundschule in Schwandorf ist eine Löschwasser-Leitung geplatzt. Nach neuesten Angaben der Polizei wird der Schaden auf 750.000 Euro geschätzt. Die Wasser-Steigleitung ist wohl aufgrund der kalten Temperaturen im Dachgeschoss geplatzt.

Ein Anwohner hatte in der Nacht die Wasserflecken an der Fassade des Schulgebäudes bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, war zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Stunden lang Wasser durch das in der Altstadt gelegene Gebäude gelaufen.

Der Keller wurde überflutet und musste ausgepumpt werden. Die Schwandorfer Feuerwehr und weitere Hilfskräfte waren im Einsatz.

Kinder in anderen Gebäudeteilen unterrichtet

Laut aktueller Auskunft der Polizeiinspektion Schwandorf wird der Gebäude- und Inventarschaden auf mindestens 750.000 Euro geschätzt. Zuvor bereits war von einer Schadenssumme im "hohen sechsstelligen, vielleicht auch schon im siebenstelligen Bereich" ausgegangen worden.

Hinweise auf Vandalismus gibt es offenbar nicht. Die Kinder, die gestern schon wegen des Glatteises schulfrei hatten, sollen laut Schwandorfer Polizei heute unterrichtet werden - in anderen Gebäudeteilen der Döpfer-Schulen.