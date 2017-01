Regensburger Bestechungsskandal Disziplinarverfahren auch gegen Ex-OB Schaidinger

Im Rahmen der staatanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen Schaidinger habe sich der Tatverdacht der Bestechlichkeit ergeben, heißt es in der Mitteilung der Landesanwaltschaft. Ihm drohen neben den strafrechtlichen auch disziplinarische Schritte, da es den "hinreichenden Verdacht auf das Vorliegen eines Dienstvergehens" gebe. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, droht Schaidinger die Kürzung oder Streichung seiner Ruhestandsbezüge. Das Disziplinarverfahren werde aber bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt, um parallele Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Disziplinarbehörde zu vermeiden, hieß es.

Die Landesanwaltschaft prüft derzeit außerdem, ob der inhaftierte Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs (SPD) vorläufig des Dienstes enthoben werden muss. "Wir hören ihn gerade an", sagte ein Sprecher der Landesanwaltschaft. Mit einer Entscheidung werde gegen Ende der Woche gerechnet. Auch Wolbergs wird Bestechlichkeit im Zusammenhang mit Grundstückgeschäften vorgeworfen. Er wurde vergangene Woche verhaftet.

Beratervertrag für Baugrundstück?

Ex-OB Schaidinger soll noch in seiner Amtszeit das Wohnungsbauunternehmen des bereits inhaftierten Volker Tretzel "im Verfahren zur Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne bewusst in rechtswidriger Weise einseitig unterstützt" haben, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg. Hierfür soll ihm Tretzel im Januar 2014 einen Beratervertrag in seinem Unternehmen mit einem monatlichen Honorar von 20.000 Euro sowie die kostenlose Nutzung seiner Segeljacht mit Skipper für eine Reise in Aussicht gestellt haben. Tatsächlich soll der Ex-Oberbürgermeister dieses Angebot im Mai 2014 ausdrücklich angenommen und im Oktober 2014 seine Beraterstelle angetreten haben.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Schaidinger das Angebot noch in seiner aktiven Dienstzeit "stillschweigend - jedoch für den Unternehmer erkennbar - angenommen" habe, was dann den Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllt.

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) und seinem Nachfolger Joachim Wolbergs (SPD) Bestechlichkeit vor, dem Bauunternehmer Volker Tretzer Bestechung in zwei Fällen und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Alle außer Schaidinger wurden verhaftet und sitzen nun in U-Haft. Zusätzlich wird gegen weitere Personen ermittelt.

Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne den Bauunternehmer bewusst bevorzugt hat. Der Unternehmer soll ihm im Gegenzug eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. OB Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile erhalten haben.

Die Geschichte einer Spendenaffäre