Hoffnung in der Oberpfalz Conti will Standort Roding nicht ganz aufgeben

Unruhe und Proteste bei Continental in Roding: Der Autozulieferer will massiv Stellen streichen - verspricht nun aber einen Erhalt des Werks in anderer Form. Was das konkret für die Mitarbeiter heißt, ist jedoch noch unklar.

Von: Renate Roßberger