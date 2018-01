Pilotprojekt Cham: Früherer Asylbewerber hilft Flüchtlingen in den Job

Am Jobcenter Cham wurden inzwischen 146 anerkannte Flüchtlinge in Arbeits-und Ausbildungsstellen vermittelt. Dass das so gut klappt, liegt auch an einem Modellprojekt des Jobcenters. Hier hilft ein früherer Asylbewerber Flüchtlingen bei der Arbeitssuche.

Von: Renate Roßberger