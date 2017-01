Verletzter Vogel bei Braunetsrieth Bundespolizei rettet Bussard "Jürgen"

Ein Anrufer teilte der Bundespolizei mit, dass auf der A6 in Richtung Prag bei Braunetsrieth (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ein verletzter Mäusebussard auf der Leitplanke sitze. Eine Streife fand den Vogel und wickelte das durchnässte und frierende Tier in eine gelbe Warnweste.

Zusammenprall mit Auto?

Bundespolizei-Fahnder Jürgen V. mit dem gleichnamig getauften Mäusebussard. Beide in Polizeiwarnwesten.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei ließ sich der Bussard "widerstandslos festnehmen" und habe sogar froh über seine Rettung gewirkt. Ein Tierarzt untersuchte ihn und konnte keine Verletzungen feststellen. Möglicherweise sei der Vogel durch den Zusammenprall mit einem Auto sehr benommen gewesen.

Der Mäusebussard wurde nach seinem Retter von der Bundespolizei "Jürgen" getauft und bleibt noch einige Tage in Gewahrsam, also unter ärztlicher Aufsicht in einer Vogelvoliere, bevor er wieder auf freien Fuß - beziehungsweise freien Flug - darf.