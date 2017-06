Bürgerfest Regensburg Feiern Sie mit uns auf der BR-Bühne

Von 23. bis 25. Juni findet das Regensburger Bürgerfest statt. Der Bayerische Rundfunk sorgt mit seinem Programm auf der Bühne in Stadtamhof für gute Stimmung: Es gibt viel Musik, tolle Tanzeinlagen und interessante Interviews.

2017 ist wieder Bürgerfest-Jahr in Regensburg. Zahlreiche Regensburger sowie Tausende Besucher aus Nah und Fern werden erwartet und in den Gassen der Altstadt und in Stadtamhof ausgelassen feiern. Drei Tage lang wird die ganze Stadt mit viel Musik, Kunst, Theater, Unterhaltung und kulinarischen Angeboten locken.

Einen wichtigen Beitrag wird auch der Bayerische Rundfunk dazu leisten, denn egal ob italienischer Pop, kubanische Klänge, Kabarett oder Frühschoppen - der BR sorgt für Abwechslung und ein vielseitiges Bühnenprogramm. Auch die Bayern3-Band ist mit dabei, außerdem können Besucher viel gewinnen.

BR-Moderatoren live erleben

Die Bürgerfestbesucher haben an allen drei Tagen die Gelegenheit, BR-Moderatoren und Musiker live zu erleben. Rüdiger Nowak vom BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz moderiert an allen Tagen auf der BR-Bühne. Auch Thorsten Otto ist mit "Mensch Otto. Mehr Zeit für Gespräche" auf der Bühne.

Musik, Frühschoppen und Kabarett

Am Freitagabend rockt die Bayern3-Band das Publikum mit Chart-Hits. Gute Laune in Reinkultur ist angesagt. Für das musikalische Warm-Up zum Haupt-Act sorgt die Coverband Hadé.

Der Samstag wird ein abwechslungsreicher Tag: Am Nachmittag können Besucher verschiedene Dance-Performances bewundern, beim Promi-Talk von Mensch Otto dabei sein und abends dann mit der Rockband SBEKS bei Partystimmung feiern.

Großes Finale am Sonntag

Offizielles Plakat der Stadt Regensburg zum Bürgerfest

Der Sonntag startet mit dem BR-Heimatfrühschoppen. Die Regensburger Wirtshausmusikanten begleiten den Frühschoppen mit Blasmusik und Zwiefachem. Drei wilde Hühner aus der Holledau, das Musikerinnen-Trio Hanghena, wollen das Publikum mit handgemachtem bayerischen Musik-Kabarett unterhalten. Musica, passione, emozione: Am Sonntagnachmittag holt der BR mediterranes Flair in die Regensburger Altstadt. Der süditalienische Sänger Richie Necker will die Festbesucher mit stimmungsvollen Songs begeistern.

Hardrock-Klänge, Wiener Kaffeehausmusik und kubanische Klänge bei einer einzigen Band vereinigt? Wie sich das anhört, darauf darf das Publikum bei der Musikformation der Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg gespannt sein.

Das vierköpfige Kabarett-Ensemble der Couplet-AG nimmt den "Leif-Schtyl" auf die musikalische Schippe. Danach präsentieren die fünf Vollblutmusiker von der Coverband Soulmaid ihre Interpretationen bekannter Hits aus den Genres Funk, Pop und Soul.

