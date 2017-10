Regensburger Schandfleck Fragebogenaktion startet: Neues Gesicht für Bahnhofsviertel

In Regensburg soll das Bahnhofsviertel ein neues Gesicht bekommen: Dort soll in den kommenden Jahren ein Zentraler Omnibusbahnhof und ein Kultur- und Kongresszentrum errichtet werden. Denn es herrscht Einigkeit: So, wie es aussieht, ist es ein Schandfleck. Heute startet eine Fragebogenaktion.

Von: Uli Scherr