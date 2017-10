SüdOstLink Bündnis gegen Stromtrasse sammelt Geld für Klagen

Die Klagen werden dann am Ende des Planfeststellungsverfahrens erfolgen. Das Bündnis weiß bereits von einigen Grundstücksbesitzern die klagen wollen, auch wenn der genaue Verlauf des SüdOstLinks noch nicht feststeht. Tennet informiert darüber im November, so die Sprecherin.

Planungen widerrechtlich

Die Planungen des SüdOstLinks seien widerrechtlich, so Grünen-Politikerin Brigitte Artmann, da sie gegen die sogenannte Aarhus Konvention verstoßen. Also gegen geltendes Völkerrecht der Umweltrechtskonvention, die in Aarhus beschlossen wurde. Die Rechte von Individuen würden mit den Planungen nicht berücksichtigt, weil Einzelne das Verfahren an sich nicht beeinflussen könnten, so Artmann.

Klagegemeinschaft angestrebt

Das gesammelte Geld gegen die Stromtrasse stammt von Privatleuten, Organisationen und Bürgerinitiativen. Bei einer Klage müsse man mit Kosten von bis zu 5.000 Euro rechnen. Das Bündnis strebt eine Klagegemeinschaft an, wie es sie für den Südlink in Unterfranken bereits gibt. Das Bündnis setzt sich zusammen aus den Bürgerinitiativen "BI Fichtelgebirge sagt Nein zur Monstertrasse", "BI Stiftland sagt Nein", "BI Neustadt an der Waldnaab/Weiden gegen die Monstertrasse" sowie den Freien Wählern aus Neustadt an der Waldnaab und Weiden, den Grünen im Fichtelgebirge und der Aarhus Konvention Initiative.