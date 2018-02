Feuerwehreinsatz in Freystadt Brand in Asylbewerberunterkunft - Kripo ermittelt

In einer Asylbewerberunterkunft in Freystadt im Landkreis Neumarkt hat es gebrannt. In dem Gebäude entstand geringer Sachschaden. Es gibt Hinweise darauf, dass das Feuer mutwillig gelegt worden sei, teilte die Polizei mit.

Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Freystadt: Die Polizei prüft mögliche Verantwortlichkeiten von Bewohnern des Hauses. Ein Bewohner der Unterkunft hatte das Feuer am Morgen entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Einsatzkräfte löschten den Brand.Es entstand ein geringer Sachschaden. Personen waren nicht in Gefahr.