Blindgänger Bombe in Grafenwöhr gefunden

Bei Bauarbeiten ist in Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) eine Bombe gefunden worden. Heute soll noch über die Entschärfung entschieden werden.

In Grafenwöhr in der Oberpfalz ist bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden worden. Der 50-Kilo-Sprengkörper liegt nahe der B299. Die Bundesstraße durch den Ort ist gesperrt worden.

Sperre würde für Behinderungen sorgen

Experten sollen die Bombe jetzt begutachten und über die Entschärfung entscheiden, so die Polizei. Die Sperre dürfte zu größeren Verkehrsbehinderungen führen. Zur Feierabendzeit sind hier viele Zivilbeschäftigte und Soldaten des Truppenübungsplatzes der US-Armee unterwegs. Zur Absicherung in der ersten Phase wurden die umliegenden freiwilligen Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Militärpolizei der US-Armee informiert, so das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Mitteilung.

Grafenwöhr wurde wegen des Truppenübungsplatzes, der seit gut 100 Jahren existiert, im zweiten Weltkrieg stark bombardiert.