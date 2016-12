Polizei ist alarmiert Vier bewaffnete Raubüberfälle in Regensburg

Ob ein Zusammenhang besteht ist unklar. Zuletzt wurden am 1. Weihnachtsfeiertag im Inneren Westen von Regensburg zwei 15-Jährige Jugendliche Opfer eines Überfalls.

Bargeld und Handys erbeutet

Sie hielten sich gegen 18.15 Uhr an einem Bolzplatz in der Theodor-Körner-Straße auf. Hier wurden sie von zwei bislang Unbekannten mit einer schwarzen Pistole bedroht. Außerdem sollten sie Geld sowie Handys herausrücken. Mit einer Beute im Wert von 1.000 Euro flüchteten die beiden Räuber.

Einer der beiden Täter war maskiert. Beide waren rund 1,80 bis 1,85 Meter groß, trugen dunkle Jacken und Hosen. Einer von ihnen sprach hochdeutsch. Dieser Vorfall war der vierte bewaffnete Raubüberfall in der vergangenen Woche.

Serientäter am Werk?

Die vorangegangenen drei Überfälle könnten von einem Serientäter begangen worden sein, so Polizeisprecher Albert Brück. Am Freitag war eine 20-Jährige in der Von-der-Tann-Straße von einem Unbekannten gepackt und mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der Mann wollte Geld und Handy. Als die Frau zu schreien begann und davonlief, flüchtete der Täter.

Die beiden ersten Überfälle hatten sich am späten Dienstagabend in der Schwarzen-Bären-Straße sowie wenig später am frühen Mittwochmorgen in der Ostengasse ereignet.