Entspannung Bayern trotzt dem Hochwasser - Bürgermeisterin: "Wir leben mit dem Fluss"

Am Ende war das Hochwasser nicht so dramatisch in Bayern. Die Pegel gehen zurück. Die Lage hat sich längst entspannt. Selbst die Schaulustigen waren kein Problem.

Hochwasser in Regensburg: Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer klingt entspannt. So wie die meisten Menschen entlang der Donau. Und das, obwohl in vielen Städten mit Meldestufe drei die zweithöchste Meldestufe erreicht wurde. Aber die vielen Hochwasserschutzmaßnahmen der letzten Jahre – sie greifen offenbar.

"Wir sind eine Stadt am Fluss. Und wir leben mit dem Fluss. Und so ein Hochwasser wie es jetzt gerade war, ist für Regensburg ein normales Hochwasser, was wir ohne Probleme bewältigen." Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Bürgermeisterin Regensburg

Die Stadt Regensburg hat 1.700 Meter mobile Hochwasser-Schutzelemente aufgestellt – und damit noch längst nicht alle, die man eigentlich auf Lager hat. Ein Hochwasser mit Meldestufe drei ist eigentlich kein Problem. Probleme hat es aber schon gegeben.

"Da geht es ja nicht nur um Überflutung der Straße. Es geht um Zugänglichkeit der Schutzmaßnahmen. Dass da die Feuerwehr halt hin kann. Dazu braucht man auch Platz. Gelegentlich muss dann ein Parkplatz aufgegeben werden in so einer Situation. Manche verstehen das nicht." Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Bürgermeisterin Regensburg

Schaulustige: Stadt Regensburg hat vorgesorgt

Sorge haben der Stadt Regensburg auch die vielen Hochwassertouristen bereitet, die vor allem am Samstag bei schönem Wetter in die Regensburger Altstadt gekommen sind und das Hochwasser beobachtet haben. Wegen der vielen Schaulustigen hat die Stadt Regensburg vorgesorgt. Die neuralgischen Punkte seien auch Nachts bewacht worden, sagt die Bürgermeisterin: "Dass da keine Leute sich selber in Gefahr begeben. Das darf man nicht unterschätzen, was ein Hochwasser für ein Risiko ist, wenn man reinfällt."

Am Ende waren aber doch alle vernünftig, freut sich der Umweltreferent der Stadt, Wolfgang Schörnig. Keiner der Schaulustigen habe versucht, Fotos auf den mobilen Elementen zu machen. Er bedankt sich und lobt die Bevölkerung: "Es wurde Rücksicht genommen. Wir sind für die weiteren Hochwasser gerüstet. Es ist nichts kaputt gegangen."

Meldestufe drei auch in anderen Städten

Meldestufe drei ist auch in anderen Städten entlang der Donau erreicht worden: in Kelheim, Straubing, Deggendorf oder Vilshofen. Das Hochwasser hat aber auch hier keine größeren Schäden hinterlassen. Nur vereinzelt sind Keller unter Wasser gestanden. Vielerorts wurden jedoch ufernahe Straßen, Geh- oder Radwege überflutet.

In Schwaben hat es in einigen Orten kleinere Überschwemmungen gegeben. Auch im Allgäu hat das Hochwasser keine größeren Schäden hinterlassen. Gleiches gilt für Franken. In Oberfranken haben einige Flüsse vereinzelt die Meldestufe 3 erreicht. Der Main selbst ist nur stellenweise über die Ufer getreten.