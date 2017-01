Babyboom in Niederbayern und der Oberpfalz Kleine Gemeinden wachsen wieder

Bei Bevölkerungsprognosen hat es in den vergangenen Jahren den Bayerischen Wald besonders hart getroffen: In 25 Jahren werde es dort mehr alte Leute geben als Kinder, so rechneten die Experten vor. Ob sie wirklich Recht behalten? Die Geburtenzahlen sprechen momentan nämlich andere Worte - vor allem im Landkreis Cham.

Im Kindergarten der Gemeinde Bodenmais im Landkreis Regen ist viel los - so viel, wie schon lange nicht mehr. "Wir sind in Kindergarten und Krippe voll belegt. Für den Kindergarten stehen zwei Kinder auf der Warteliste, für die Krippe sogar vier", sagt Leiterin Pamela Freilinger. Dabei ist der Kindergarten erst vor fünf Jahren erweitert worden. Jetzt soll er nochmal vergrößert werden.

Gemeinden wie Bodenmais und Pempfling wachsen

Bodenmais im Bayerischen Wald.

Bürgermeister Joli Haller (CSU) freut sich seit 2015 über 30 Geburten pro Jahr und über 200 Einwohner mehr. Bei einer etwa 3.500-Mann starken Gemeinde fällt dieser Zuzug durchaus ins Gewicht. Mietwohnungen sind kaum mehr zu kriegen, Bodenmais will jetzt neues Bauland ausweisen.

Pempfling, eine etwa 2.200 Einwohner starke Gemeinde im Landkreis Cham, hat das schon getan. Dort haben viele junge Familien aus der Region Häuser gebaut und Kinder gekriegt, freut sich Bürgermeister Franz Haberl (CSU). "Pempfling ist ein gewachsenes Dorf und es nicht allzu weit entfernt von Cham und Roding. Der Ort ist also attraktiv", erklärt er.

Cham: So viele Geburten wie seit zehn Jahren nicht mehr

Franz Löffler, Landrat (CSU) im Kreis Cham.

Es scheint: Wohnen im ländlichen Raum mit Haus, Garten und Ruhe wird wieder attraktiv. Zur Arbeit zu pendeln, nehmen viele in Kauf - auch weil die Straßen in den vergangenen Jahren entsprechend ausgebaut wurden. In Regensburg oder München zu wohnen, können sich viele auch schlichtweg nicht mehr leisten. Franz Löffler, CSU-Landrat im Kreis Cham ergänzt: "Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir im Landkreis Cham so viele Arbeitsplätze haben wie nie zuvor, vor allem auch hochwertige Arbeitsplätze."

Gesunde Firmen, nur noch 2,7 Prozent Arbeitslosigkeit - das brachte dem Landkreis Cham mehr Einwohner und im Jahr 2016 1.100 Geburten - so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr.