Tempolimit Ausbau der A3: Heute starten Arbeiten an Bahnbrücke

Die A3 soll in den nächsten Jahren sechsstreifig ausgebaut werden. Heute wird mit Arbeiten an der Bahnbrücke in Burgweinting (Lkr. Regensburg) begonnen. Dafür wird ein Tempolimit eingerichtet.

Von: Guido Fromm