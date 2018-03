Ab heute Ausbau der A3 bei Regensburg: Drei Brücken gesperrt

Drei Brücken werden gesperrt: die Brücke Eisackerstraße bei Irl, die landwirtschaftliche Brücke am Umspannwerk Neutraubling und die Brücke Oberheisig-Unterheising im Bereich Neutraubling/Barbing. Alle drei werden in einem nächsten Schritt abgerissen, um auf der A3 Platz für eine zusätzliche Spur in jede Fahrtrichtung zu schaffen. Ist auch dieser Schritt geschafft, sollen die Brücken neugebaut werden. Die Überführung der Markomannenstraße im Stadtgebiet Regensburg kann noch bis zum 8. April befahren werden.

Vollsperrung der A3 ab Mitte April

Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, werden Beschilderungen für die Umleitung aufgestellt. Umleitungskarten stehen im Internet zum Download bereit.

Der Verkehr auf der Autobahn ist von den Sperrungen der Brücken nicht betroffen. Eine erste Vollsperrung der A3 wird es Mitte April geben.

Das Großprojekt Autobahnausbau

Die derzeit völlig überlastete A3 wird zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof auf einer Länge von knapp 15 Kilometern von bisher zwei Fahrspuren auf künftig drei Fahrspuren je Fahrtrichtung erweitert. Hierfür müssen insgesamt 16 Brücken neu gebaut oder verbreitert werden, darunter die knapp 200 Meter lange Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn bei Burgweinting.

Die Arbeiten haben Ende Februar 2018 begonnen und dauern sechs Jahre.