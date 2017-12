Zeitungsbericht Wegen Insolvenz: Aus für Regensburger Triathlon

In Regensburg wird es im kommenden Jahr wohl keinen Langdistanz-Triathlon mehr geben. Die Firma von Sportveranstalter Thomas Tajsich hat offenbar Insolvenz angemeldet.

Die „Mittelbayerische Zeitung“ berichtet unter Berufung auf Tajsich, dass dessen „Purendure Event GmbH“ bereits vergangene Wochen Insolvenz angemeldet hat. Der für August geplante Challenge-Triathlon werde damit nicht mehr stattfinden.

Die Triathlon-Veranstaltung steckte schon seit Wochen in Schwierigkeiten. Veranstalter Tajsich war im November die Lizenz für die "Challenge Regensburg" entzogen worden. In dieser Sache war zuletzt noch ein Rechtsstreit am Landgericht Nürnberg-Fürth anhängig.

Veranstalter ist ein Freund des suspendierten OB Wolbergs

Die CSU im Regensburger Stadtrat fordert seit längerer Zeit einen Ausstieg aus dem von der Stadt jährlich mit 275.000 Euro bezuschussten Sportevent. Tajsich gilt als persönlicher Freund des derzeit suspendierten Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs.

Die Stadt weiß von nichts

Die Pressestelle der Stadtverwaltung hatte am Mittwochabend noch keine Informationen zu dem Vorgang. Aus dem Rathaus hieß es jedoch, man habe Tajsich Anfang Dezember aufgefordert, bis zum 31. Januar 2018 zu erklären, ob er den Vertrag vollständig erfüllen könne.