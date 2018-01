Standortwechsel Amberger Panzerbrigade zieht nach Cham

Das Kistenpacken beginnt: Die Panzerbrigade 12 mit dem Hauptsitz in Amberg bereitet sich auf den Umzug nach Cham vor. Ab 9. April rollen die Umzugswagen von Amberg aus in Richtung Cham, kündigte Brigadegeneral Jörg See an. Bereits seit eineinhalb Jahren ist ein Vorkommando am neuen Standort, das seit Oktober die Vorbereitungen intensiviert hat.

Bei Bundeswehrreform beschlossen

"Es wird Zeit, dass wir ankommen", sagt der Brigadegeneral. Ein Agieren von zwei Standorten aus sei "unglücklich". Die Brigade verlegt ihren Hauptsitz, also den Sitz des Stabes, von Amberg nach Cham. So wurde es in der Bundeswehrreform von 2011 beschlossen.

"Wir bleiben der Region erhalten, das ist wichtig für uns." Brigadegeneral Jörg See

Brigadegeneral Jörg See

Das Mobiliar bleibt überwiegend in der Leopoldkaserne in Amberg, aber die ganze IT, alle Akten und die persönliche Ausrüstung jedes Soldaten müsse alles verpackt werden. "Ein ganz normaler Umzug, nur ziemlich groß", so See. In Cham sei der Stab wesentlich zentraler, alle Standorte der Brigade wären in maximal eineinhalb Stunden erreichbar. Zudem befinde sich der Stab mit rund 300 Soldaten dann wieder zentral in einem Gebäude und nicht auf mehrere Gebäude verteilt wie in Amberg.

"Großer Zapfenstreich" für die Brigade

Die Struktur der Brigade bleibt gleich, zu ihr gehören das Aufklärungsbataillon in Freyung, das Gebirgspanzerbataillon 8 und das Panzerbataillon 104 in Pfreimd, das Panzergrenadierbataillon 112 in Regen, das Panzergrenadierbataillon 122 in Oberviechtach, das Panzerpionierbataillon 4 in Bogen und das Versorgungsbataillon 4 in Roding. Der Stab hat sich in den vergangenen Jahren vergrößert aufgrund "besonderer Anforderungen", so See, wie zum Beispiel der Bereich militärische Sicherheit, der sich verändert habe.

Offiziell verabschiedet sich die Panzerbrigade 12 mit einem "Großen Zapfenstreich" am 6. März aus Amberg. Die Umzugswagen rollen dann in der Woche ab dem 9. April. Dann ist die Garnisonsstadt Amberg mit ihrer über 300-jährigen Tradition Geschichte und die Leopoldkaserne steht leer.

600 Soldaten in Cham

Die Wache in der Leopold-Kaserne

Die Panzerbrigade hat derzeit Soldaten in Einsätzen in Mali und im Kosovo. Im ersten Halbjahr 2019 sollen 500 Soldaten erneut nach Litauen gehen, zudem wird der Schützenpanzer Puma eingeführt. In Cham wurde im Zuge der Reform 2011 das Fernmeldebataillon 4 aufgelöst. In der Nordgaukaserne wurde um- und neugebaut, damit nun der Stab der Panzerbrigade mit 300 Soldaten einziehen kann. Dazu kommen eine Ausbildungskompanie aus Regen und Teile der Sanitäter in Roding. Insgesamt werden rund 600 Soldaten ab April in der Chamer Kaserne ihren Dienst tun.