Regensburger Bestechungsaffäre Parteifreunde lassen Ex-OB im Regen stehen

In der Regensburger Bestechungsaffäre gehen immer mehr CSU-Politiker auf Distanz zum früheren Oberbürgermeister Hans Schaidinger. Der CSU-Kreisvorsitzende Franz Rieger stellt Schaidingers Verbleib in der CSU in Frage. Der frühere OB-Kandidat Christian Schlegl will dem Ex-OB die Ehrenbürgerwürde nehmen, sollten sich die Bestechlichkeitsvorwürfe bewahrheiten. Parteichef Seehofer fordert Aufklärung "ohne Ansehen der Person".