Tarifstreit 600 Beschäftigte bei Oberpfälzer Energie-Unternehmen wollen streiken

Der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Energiewirtschaft verschärft sich: Heute hat die Gewerkschaft zu einem ganztägigen Warnstreik bei mehreren Unternehmen in der Oberpfalz aufgerufen, betroffen sind unter anderem Eon und das Bayernwerk in Regensburg. Hier ist am Vormittag auch eine zentrale Kundgebung geplant.

Rund 600 Beschäftigte bei diversen Energie-Unternehmen in der Oberpfalz wollen heute die Arbeit niederlegen. Verdi hat einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Neben den Eon-Angestellten sollen auch Beschäftigte der Bayernwerk AG und des Übertragungsnetzbetreibers Tennet in den Warnstreik treten.

Neben der Bayernwerk-Zentrale in Regensburg werden auch die Netzcenter in Weiden, Schwandorf und Parsberg bestreikt sowie die Netzleitstelle in Neunburg vorm Wald.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn

Zu der zentralen Kundgebung am Vormittag in Regensburg erwartet die Gewerkschaft 1.500 Teilnehmer, auch aus anderen Teilen Bayerns werden Teilnehmer erwartet.

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung fordert Verdi sechs Prozent mehr Geld sowie eine unbefristete Übernahme der Auszubildenden. Die Unternehmen haben bislang 2,1 Prozent Lohnerhöhung angeboten. Zur nächsten Verhandlungsrunde treffen sich die Tarifparteien am 27. Februar in Hannover.