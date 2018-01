Sonderausstellung 60 Jahre Elvis in Grafenwöhr: Museum befragt Zeitzeugen

Im Militärmuseum in Grafenwöhr ist eine Sonderausstellung geplant. Dafür wurden Zeitzeugen vor der Kamera befragt, die den "King of Rock'n'Roll" bei seiner Stationierung in der Oberpfalz getroffen oder gesehen haben.

Im Spätherbst ist es 60 Jahre her, dass Elvis Presley als Soldat zu einem Manöver in die Oberpfalz auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) kam. Deshalb soll es im Kultur- und Militärmuseum in Grafenwöhr im Herbst eine Sonderausstellung geben. Kulturmanagerin Birgit Plößner und der Heimatverein haben sich dazu am Mittwoch mit zwölf Zeitzeugen getroffen, die "GI Elvis" damals gesehen oder mit ihm gesprochen haben und die sich zum Teil erst jetzt gemeldet haben. Die Mitarbeiter des Kultur- und Militärmuseums zeichneten die Interviews mit Kamera und Mikrofon auf. Zudem wurden zwei Friseure und eine ehemalige Verkäuferin auf dem Truppenübungsplatz interviewt, die Elvis dort erlebt haben.

Für einige Wochen in der Oberpfalz

Gisela Zechmayer bei der Befragung im Kino auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Gisela Zechmayer zum Beispiel. Die 89 Jahre alte Grafenwöhrerin arbeitete als Verkäuferin im Einkaufscenter auf dem Truppenübungsplatz, als Elvis mehrmals zum Stöbern auch in ihre Schallplatten-Abteilung kam. Zudem war sie eine Freundin von Elisabeth Stefaniak, die eine Art Liebelei mit Elvis während seines Aufenthaltes hier in Grafenwöhr hatte. Stefaniak ging mit Elvis mit, wurde seine Sekretärin und beantwortete in Friedberg und später auch in den USA Fanpost für ihn.

Einziges Konzert in der Micky Bar

Peter Thometzki arbeitet noch immer im Barber Shop

Friseur Peter Thometzki (79) arbeitet immer noch im Barber Shop im Camp Algier auf dem Truppenübungsplatz. Er hat Elvis im Camp gesehen, aber nicht mit ihm gesprochen.

Sein Kollege Erich Götz (75) aus Schwarzenbach will Elvis damals in der legendären Micky Bar in Grafenwöhr gesehen haben. Hier logierte der Superstar in der Pension der Bar, zusammen mit seinem Vater. Hier soll er auch das einzige Konzert innerhalb Europas gegeben haben. Kurz vor seiner Abreise ließ er das Personal in der Micky Bar zusammenkommen, setzte sich an den Flügel und soll einige seiner Lieder gespielt und gesungen haben. Es handelte sich ausschließlich um ein Privatkonzert als Dank an das Personal, weil Elvis Presley während seiner Armee-Zeit keine öffentlichen Konzerte geben durfte.

Ausstellung im September

Elvis vor den Baracken des Camp Algier

Die neuen Zeitzeugen-Aussagen werden in den kommenden Wochen und Monaten ausgewertet, aufgearbeitet und ab September in einer Ausstellung im Kultur- und Militärmuseum präsentiert.

Neben der Ausstellung wird es zum Jubiläum Sonderführungen und Sonderfahrten zu den Stationen des Soldaten Elvis Presley auf dem Truppenübungsplatz geben. Bereits am 7. Juli gibt es ein Elvis-Konzert im Stadtpark mit "Ron Glaser and the Ridin' Dudes", US-Oldtimer-Fahrzeugen, Rock’n’Roll-Tänzern und Snacks aus den 50er-Jahren.

Der Superstar trat am Höhepunkt seiner Karriere seinen Militärdienst in Europa an und war in Friedberg (Hessen) stationiert. Im Winter 1958 und später noch einmal, 1960, kam er für einige Wochen jeweils zu einem Manöver auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr.