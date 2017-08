Suchaktion in Regensburg 17-Jähriger in Donau gefallen und untergegangen

Dramatischer Unfall gestern Abend in Regensburg: Ein 17-Jähriger ist offenbar auf Höhe der Historischen Wurst-Kuchl in die Donau gefallen und untergegangen. Die Polizei geht davon aus, dass er nicht schwimmen kann.

Bis kurz vor Mitternacht hat in Regensburg ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem 17-jährigen Asylbewerber gesucht, der laut Zeugenaussagen in die Donau gefallen ist.

Großeinsatz an der Donau

Hubschrauber und mehrere Boote von Wasserwacht und DLRG waren im Einsatz. Nachdem erst zwei Rettungshubschrauber die Donau von oben absuchten, rückte ein Hubschrauber der Polizei an. Dieser ist ausgestattet mit einer modernen Wärmebildkamera. Der Polizeihubschrauber flog die Donau bis zur Brücke in Schwabelweis ab. Allerdings blieb die Suche nach dem Jugendlichen ergebnislos.

Suche geht am Morgen weiter

Wenn es hell wird, geht die Aktion weiter. Derzeit berät sich die Polizei, wann und wie wieder nach nem Jugendlichen gesucht werden soll. Zeugen zufolge hatte der 17-Jährge beim Gehen auf seinem Smartphone herumgetippt - und dabei die Kaimauer übersehen. Auf Höhe der Historischen Wurst-Kuchl stürzte er in den Fluss.