"Zukunftsprogramm Oberfranken" Gemeinsam gegen Fachkräftemangel

Die Arbeitslosigkeit hat sich fast halbiert, die Zahl der Beschäftigten ist deutlich angestiegen und das, obwohl die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum rückläufig war. Andererseits gibt es mit den älteren und den ungelernten Arbeitslosen zwei Personengruppen, in denen die Arbeitslosenquote besonders hoch ist und die durchaus Potenzial im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Region darstellen könnten. Genau da will das "Zukunftsprogramm Oberfranken" ansetzen, erklärte Sebastian Peine, Leiter der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof, bei der Vorstellung des Programms am Dienstag (17.01.17) in Bayreuth.

Mehr Zeit und Beratung

Zwei zusätzliche Vermittlungsfachkräfte im Bereich Bamberg-Coburg und vier im Bereich Bayreuth-Hof sollen sich gezielt um ältere und ungelernte Arbeitslose kümmern. Dazu wurde das Eingliederungsbudget für das Jahr 2017 um 1,2 Millionen Euro auf mehr als 30 Millionen aufgestockt. Manpower und damit mehr Zeit für individuelle Beratung sowie zusätzliches Geld beispielsweise für Eingliederungs- oder Gründungszuschüsse sollen die Beschäftigungs- und Qualifizierungsoffensive erfolgreich machen.