Stadt appelliert an Vermieter Wohnungsnot unter Studenten in Bamberg nimmt zu

Die Wohnungsnot unter Studenten hat sich in Bamberg seit Beginn des Wintersemesters noch einmal verschärft. Nun appellieren Oberbürgermeister und Unipräsident an Vermieter, Wohnungen für Studenten anzubieten.

Einige Studenten würden Bamberg inzwischen sogar den Rücken kehren, weil sie keinen geeigneten Wohnraum finden, heißt es von der Stadt. Dies wollen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Universitätspräsident Prof. Godehard Ruppert zu Beginn der Einschreibungszeit für das kommende Sommersemester vermeiden.

Appell an Vermieter

In einem gemeinsamen Appell wenden sie sich nun an die Vermieter in Bamberg: "Bitte prüfen Sie, ob Sie Räumlichkeiten für Studierende anbieten können", heißt es in dem Schreiben. "In den letzten Jahren sind viele Anstrengungen unternommen worden, z. B. durch den Bau von neuen Studentenwohnheimen. Es zeigt sich aber, dass dies nicht ausreicht. Nach wie vor suchen Studentinnen und Studenten nach einer Unterkunft."

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann: Auf der Internetseite des Studentenwerks können Privatpersonen freie Zimmer annoncieren.