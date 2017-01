Winter in Bayern und Deutschland Gefährliche, weiße Pracht

Schnee und Frost haben auf Bayerns Straßen in der Nacht zum Sonntag nach ersten Erkenntnissen nur zu wenigen Unfällen geführt. Vereinzelt rutschten der Polizei zufolge Autos wegen Glätte und Schneematsch in die Gräben. Der Winter setzt vor allem dem Norden und Westen ordentlich zu.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Auf schneebedeckter Fahrbahn waren auf der B16 Richtung Ingolstadt ein Auto- und ein Lastwagenfahrer unterwegs. Der Autofahrer bremste offenbar, um die Ausfahrt Neuburg zu nehmen, da fuhr der LKW auf, kam ins Schleudern und blieb schließlich quer zur Fahrbahn liegen.

Die Autofahrer in Bayern haben sich offenbar schon an den Winter gewöhnt, denn trotz teilweise starker Schneefälle und Glätte hat es in der Nacht und in der Früh nur wenige Unfälle gegeben.

"Es ist sehr winterlich - aber wir hatten bei uns nur 16 kleinere Unfälle." Polizeisprecher Mittelfranken

In Selb (Landkreis Wunsiedel) kam ein 19-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Der junge Mann überstand den Unfall unverletzt. In Unterfranken krachte es laut Polizei im Spessart; überwiegend verzeichneten die Beamten Blechschäden. Auch die Polizei in Niederbayern meldete einzelne Kleinunfälle mit Leichtverletzten. «Die Autofahrer haben sich auf den Winter eingestellt», betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Wintersportler müssten aber auf der Fahrt in die Skigebiete mit Staus und Behinderungen rechnen, hieß es weiter.

Hamburg, NRW und Niedersachsen: viele Unfälle und ein Toter

Schneefall und Blitzeis haben in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen für abenteuerliche Verhältnisse auf den Straßen gesorgt. In Hamburg stieg die Zahl der in der Hansestadt am Wochenende durch Eisregen und extreme Glätte verursachten Unfälle auf 415. Lebensgefährlich verletzt wurde aber niemand. 350 Streufahrzeuge und 1000 Mitarbeiter der Stadtreinigung waren im Einsatz. Am späten Samstagabend hatte sich die Lage in Hamburg etwas entspannt.

Bei einer Karambolage auf der eisglatten Autobahn 46 bei Iserlohn wurden mindestens sechs Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Auch auf der A30 in Ostwestfalen krachten zahlreiche Autos ineinander. Bei der Massenkarambolage mit zwei Lastwagen und 14 Autos seien mit viel Glück nur vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach einem kleinen Auffahrunfall in der Nähe von Löhne habe es auf der eisigen Fahrbahn eine Kettenreaktion gegeben.

Auch für Niedersachsen rief der Deutsche Wetterdienst (DWD) die höchste Unwetter-Warnstufe aus. In Hannover wurde der Busverkehr der Verkehrsbetriebe wegen spiegelglatter Straßen eingestellt. Bereits am frühen Abend seien wegen der Witterung keine Busse mehr gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr der niedersächsischen Landeshauptstadt rückte innerhalb weniger Stunden zu 250 wetterbedingten Einsätzen aus. Zwischen 17.00 und 21.30 Uhr seien insgesamt etwa 550 Notrufe eingegangen, zusätzlich habe es wegen des Glatteises 250 Rettungseinsätze gegeben, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. In den meisten Fällen seien Verletzte mit Knochenbrüchen oder Prellungen in Krankenhäuser gebracht worden. Für einen Autofahrer endete die Fahrt jedoch tödlich: Nahe Hannover war er am Samstagabend mit seinem Wagen von der verschneiten Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt.