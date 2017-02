Verdächtiges weißes Pulver Staatsanwaltschaft Coburg übernimmt Ermittlungen

Anfang Januar haben Briefsendungen mit einem unbekannten weißen Pulver Großalarm in zahlreichen Justizbehörden in ganz Deutschland ausgelöst. Nun soll die Staatsanwaltschaft Coburg zentral in allen Fällen ermitteln.

Das bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Dippold am Dienstag (07.02.17) dem Bayerischen Rundfunk. Er wird sämtlich Ermittlungen leiten. Vor allem gehe es nun darum, mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten festzustellen, so Dippold. Dazu würden nun alle bisher vorhandenen Ermittlungsakten nach Coburg geschickt, wo man zusammen mit der Kripo Coburg zentral die weiteren Ermittlungen führen will.

Pulver erwies sich als ungefählich

Insgesamt waren um den 11. Januar bundesweit 37 Briefe mit verdächtigem weißem Pulver aufgetaucht. 25 erreichten Justizbehörden, zwölf weitere wurden noch auf dem Postweg sichergestellt. Letztlich erwies sich das Pulver zwar in keinem Fall als gefährlich – es handelte sich weder um Gift, noch um Krankheitserreger oder Sprengstoff – trotzdem lösten die Sendungen überall einen Großeinsatz an Polizei und umfangreiche Sicherungsmaßnahmen aus, so Dippold.

Betroffen waren neben dem Coburger Justizgebäude unter anderem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sowie in Bayern die Gerichte in München und Wolfratshausen. Teilweise waren die Gerichtsgebäude wegen der Absperrungen für Stunden nur noch eingeschränkt erreichbar, Verhandlungen fielen aus.

Tätern drohen bis zu drei Jahre Haft

Das Ganze ist deshalb als "Störung des öffentlichen Friedens" strafbar. Dem oder den Schuldigen droht eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft. Allerdings dürften die Ermittlungen sehr umfangreich werden und ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, prognostiziert Dippold. Dass in Coburg zentral Ermittlungen für überregional bedeutende Verfahren geführt werden, kommt zwar nicht ständig vor, ist aber auch kein Einzelfall. Dort wurde schon gegen bundesweit agierende Betrügerbanden und wegen Drogendelikten ermittelt.