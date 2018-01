Explosion im Auto Vier junge Männer bei Verpuffung schwer verletzt

Vier junge Männer in einem geparkten Auto in Naila (Lkr. Hof) wurden am Sonntagmorgen bei der Explosion ihres Fahrzeugs schwer verletzt. Zwei der Männer schwebten zunächst in Lebensgefahr.

Von: Heiner Gremer