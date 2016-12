Landgericht Bamberg Urteil gegen Janinas Mörder ist rechtskräftig

Das Gericht hatte zwei Tage vor Weihnachten einen 54 Jahre alten Mann schuldig gesprochen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er in der vergangenen Silvesternacht in Unterschleichach (Landkreis Haßberge) mehrere Schüsse in Richtung einer Gruppe von zwei Frauen und vier Kindern abgegeben hatte. Einer der Schüsse aus einem Kleinkaliberrevolver traf die elfjährige Schülerin am Hinterkopf und verletzte sie tödlich.

Tod billigend in Kauf genommen

Während der Angeklagte im Prozess stets beteuert hatte, dass er niemanden habe töten wollen, stellten die Richter fest, dass er mit seinen Schüssen den Tod der Elfjährigen zumindest billigend in Kauf nahm.

Eine lebenslange Gefängnisstrafe erhielt der 54-Jährige nicht, weil das Gericht nicht ausschließen konnte, dass der körperlich kranke und depressive Mann vermindert schuldfähig ist.