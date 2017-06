Unfall auf der B505 Acht Menschen zum Teil schwer verletzt

Eine 32-Jährige war mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie nacheinander mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen und prallte schließlich in die Leitplanke.

Zeitweise Totalsperrung

Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. In den beiden anderen beteiligten Autos wurden insgesamt sieben Insassen verletzt. Die B505 musste für die Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt werden.