Bus auf A9 ausgebrannt Polizei befürchtet viele Tote

Nach dem Unfall auf der Autobahn A9 geht die Polizei derzeit von bis zu 18 Toten aus. Der Bus, der am Morgen auf einen Lkw geprallt ist, brannte dabei vollständig aus. Insgesamt saßen 48 Personen im Bus.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) kommen nach dem schweren Reisebusunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken an die Unfallstelle. Wie Herrmanns Sprecher am Montag sagte, kommen beide mit einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollen sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.

18 Menschen noch vermisst

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war in dem Reisebus eine Reisegruppe aus Sachsen. Auf Höhe von Stammbach (Landkreis Hof) sei der Bus kurz nach 7.00 Uhr auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren, teilt die Polizei mit. Kurz darauf stand der mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzte Bus in Flammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind 30 Fahrgäste zum Teil schwerverletzt. Der Verbleib der übrigen 18 Menschen war zunächst unklar. Dass es definitiv Tote gibt, konnte die Polizeisprecherin aber zunächst nicht bestätigen.

"Es könnte sein, dass sie in dem Bus ums Leben gekommen sind. Es könnte aber auch sein, dass einige sich gerettet haben und zum Beispiel in einen Wald geflüchtet sind." Anne Höfer, Polizeisprecherin Polizei Oberfranken

Liveblog zum Reisebus-Unfall auf der A9

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die A9 in Richtung Süden ist komplett gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher. Mehrere Rettungshubschrauber mussten landen. Ein Gutachter und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hof sind vor Ort, um die genaue Unfallursache zu klären. Ebenfalls vor Ort ist ein Großaufgebot der Einsatzkräfte: rund 100 Feuerwehrmänner, 75 Mitarbeiter des Rettungsdienstes und zahlreiche Polizeistreifen. Ein Kriseninterventionsteam betreut Fahrgäste des Busses und weitere Personen seelsorgerisch.

Zentrale Telefonnummer für Angehörige

Nach dem schweren Busunfall ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.