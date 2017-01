Klage abgewiesen Ortsumfahrung Ebensfeld darf gebaut werden

Der Bund Naturschutz hatte gegen die bereits planfestgestellte Staatsstraße geklagt, weil die Naturschützer an Hand von eigenen Zählungen unter anderem "überhaupt keinen Bedarf" für eine solche Ortsumgehung sehen. Die Richter am Verwaltungsgericht argumentierten jedoch, dass ein Naturschutzverband nur naturschutzrechtliche Interessen vortragen kann und wiesen die Klage vergangene Woche ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Kläger können noch einen Antrag auf Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München stellen.

Staatliches Bauamt beauftragte Fachbüro

Für die Regierung von Oberfranken als Planfeststellungsbehörde seien die Darlegungen des Staatlichen Bauamtes letztlich überzeugend gewesen, teilte ein Sprecher der Regierung von Oberfranken auf BR-Anfrage mit. Das Staatliche Bauamt habe auch ein Fachbüro zu den naturschutzfachlichen Fragen beauftragt.

Fahrbahn entspreche nicht mehr den Anforderungen

Die Regierung von Oberfranken hält die Staatsstraße für erforderlich, da das Gebiet auf diese Weise direkt an die Autobahn 73 angeschlossen werde und die Fahrtstrecke sich von 4,5 Kilometer auf knapp zwei Kilometer verkürze. Außerdem entspreche die bisherige Strecke wegen der geringen Fahrbahnbreite nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Staatsstraße.