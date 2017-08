Trainingsauftakt bei Brose Bamberg Die Erwartungen sind hoch

In der Sommerpause haben acht Spieler den deutschen Rekordmeister verlassen. Sechs neue Basketballer sind nach Bamberg gewechselt. "Auf dem Papier sind die alle gut. Ich muss dafür sorgen, dass sie auch auf dem Court gute Spieler sind und dass sie harmonieren", sagt Andrea Trinchieri im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Die Erwartungen der Bamberger Fans für die neue Saison sind hoch, aber das Wort Titelverteidigung will bei Brose Bamberg heute noch niemand in den Mund nehmen.

Vorbereitung und Integration

Nikolaos Zisis tritt in der kommenden Saison bereits zum dritten Mal für Brose Bamberg an. Er appelliert an seine Teamkollegen, den Fokus erst mal auf die Vorbereitung und die Integration der neuen Mitspieler zulegen. Nikolaos Zisis verspricht aber schon heute: "Auch in der neuen Saison werden die Fans ein starkes Bamberger Team sehen."

Am 29. September wird es für Brose Bamberg beim fränkischen Derby ernst. Dann steht das erste Spiel der Saison bei s.Oliver Würzburg an.