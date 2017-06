Tote Rentnerin in Wunsiedel Polizei geht von Beziehungstat aus

Laut Polizei wurde der Frau mit einem Werkzeug so massiv gegen den Kopf geschlagen, dass sie tödliche Verletzungen erlitt. Das haben erste rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben, so die Polizei

Identität geklärt

Außerdem konnte die Tote inzwischen als die Bewohnerin eines Reihenhauses im Wunsiedler Norden identifiziert werden. Weitere Erkenntnisse zu den näheren Umständen und zum genauen Tatzeitpunkt soll eine Obduktion bringen. Aktuell geht die Polizei von einer Beziehungstat aus.

Verdacht auf Totschlag

Der 65-jährige Tatverdächtige, der schon am Donnerstagnachmittag (15.06.17) festgenommen wurde, ist der Lebensgefährte der Toten. Bei seiner Festnahme leistete der stark alkoholisierte Mann keinen Widerstand, so die Polizei. Am Freitagvormittag (16.06.17) erging Haftbefehl gegen ihn – wegen Verdachts auf Totschlag. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Nachbarin fand Leiche

Eine Nachbarin hatte die Leiche der Rentnerin am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr im Treppenhaus eines Zwei-Parteienhauses in Wunsiedel gefunden. Weil die Frau massive Kopfverletzungen hatte, gingen die Ermittler gleich von einem Gewaltverbrechen aus.