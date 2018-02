Physiotherapeut aus Bad Steben Togolese aus dem Frankenwald bei Olympia in Südkorea

In Bad Steben (Lkr. Hof) müssen die Thermen-Nutzer im Staatsbad vorübergehend auf den Physiotherapeuten und Osteopathen Michel Frenzel-Assih verzichten. Der gebürtige Togolese betreut die Nationalmannschaft von Togo bei der Winterolympiade in Südkorea.

Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea ist auch ein Physiotherapeut aus Bad Steben (Lkr. Hof) mit dabei. Michel Frenzel-Assih kommt ursprünglich aus Togo und betreut nun die Nationalmannschaft von Togo in Pyeongchang.

Betreuer der Nationalmannschaft von Togo

Vor der Eröffnung der Olympischen Spiele.

Michel Frenzel-Assih lebt seit 20 Jahren in Deutschland und ist im Staatsbad Bad Steben und zahlreichen Sportvereinen der Region ein gefragter Physiotherapeut und Osteopath. Inzwischen baut auch die Fußball-Nationalmannschaft von Togo auf seine Unterstützung. Nun ist der Westafrikaner mit deutschem Pass zum ersten Mal bei Olympia dabei.

Bei subtropischen Temperaturen von 35 Grad hat Schnee in Togo keine Chance. Die Sportler aus Togo leben meist in Europa oder Nordamerika und haben dort die Liebe zum Wintersport entdeckt, erzählt Michel Frenzel-Assih im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Togolese macht selbst Wintersport

Er selbst nutzt seit Jahren Langlauf zum Konditionstraining. Letztes Jahr ist der 52-Jährige dann am Ochsenkopf im Fichtelgebirge erstmals Abfahrtsski gefahren. "Da bin ich an meine Grenzen gekommen", meint er lachend.

Nationalmannschaft geschrumpft

In Korea will der Deutsch-Togolese auch die Olympia-Loipe ausprobieren. Zeit dazu dürfte er haben. Aufgrund von Krankheiten ist das Team Togo kurzfristig stark geschrumpft. Statt der geplanten vier Sportlerinnen und Sportler ist nur eine am Start in Süd-Korea: Die Langläuferin Mathilde Petitjean. Sie kam vor vier Jahren in Sotschi auf Rang 68.