Tödlicher Unfall auf A9 bei Bayreuth Lkw-Fahrer kracht in Mittelleitplanke und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 auf Höhe des Autobahndreiecks Bayreuth/Kulmbach ist am Abend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn ist in Richtung Berlin derzeit komplett gesperrt.

Der Mann ist aus noch ungeklärter Ursache auf der A9 beim Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach in die Mittelleitplanke gefahren, sagte ein Polizeisprecher zum Bayerischen Rundfunk. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Autobahn in Richtung Berlin gesperrt

Aktuell (Stand: 18.30 Uhr) ist die A9 in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. In Richtung Nürnberg ist nur eine Spur befahrbar, so der Sprecher. Die Bergungsarbeiten werden sich voraussichtlich noch über mehrere Stunden hinziehen.