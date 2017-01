Gewaltsamer Tod eines Syrers Zwei Tatverdächtige in Haft

Den Männern im Alter von 19 und 22 Jahren werde gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am späten Dienstagabend (24.01.17) mit. Die beiden hätten gestanden, den 26-Jährigen in der Nacht zum vergangenen Freitag getötet zu haben, hieß es in der Mitteilung. Die Männer wurden bereits am Montag festgenommen.

Die Männer hätten erklärt, den Mann umgebracht zu haben, um bei ihm Geld und Wertgegenstände zu entwenden. Zudem hätten sie verhindern wollen, dass der 26-Jährige eine weitere geplante Tat der beiden Männer verrät.

Tödliche Stichverletzungen

Der Syrer war am vergangenen Freitag von einem Verantwortlichen der Asylbewerberunterkunft Unterleiterbach tot in einem Zimmer gefunden worden. Der Leichnam wies mehrere Stichverletzungen auf.

Am Dienstag (24.01.17) hatte die Polizei an einer Bahnstrecke die Tatwaffen und persönliche Gegenstände des Opfers sichergestellt.