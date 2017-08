Tag der Franken 2019 wird erstmals auch in Thüringen gefeiert

Der Bezirkstag von Oberfranken hatte sich zuvor einstimmig für eine gemeinsame Bewerbung der Partnerstädte Neustadt bei Coburg in Oberfranken und Sonneberg in Thüringen ausgesprochen. Frank Rebhan, Oberbürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg, sowie der Bürgermeister der thüringischen Stadt Sonneberg, Heiko Voigt, nahmen die Nachricht mit Freude auf.

Politischer Wink mit dem Zaunpfahl?

Schon seit Jahren versuchen die beiden Städte Neustadt bei Coburg und Sonneberg als gemeinsames grenzüberschreitendes Oberzentrum anerkannt zu werden. Doch dies ist bislang nicht gelungen. Und da man im Zuge der Gebietsreform in Thüringen die Auflösung des Landkreises Sonneberg befürchtet, ist diese Hinwendung nach Franken wohl auch ein kleiner Hinweis in Richtung Erfurt, sich die Sache noch einmal gründlich zu überlegen.

Schon seit 1989 intensive Kontakte

Bereits unmittelbar nach der Grenzöffnung hatten die Sonneberger sehr intensiv damit geliebäugelt komplett nach Bayern "rüber zu machen“. Die offizielle Begründung für den länderübergreifenden Austragungsort des Tags der Franken 2019 orientiert sich freilich an den historischen Gemeinsamkeiten:

"Die Entscheidung für die gemeinsame Bewerbung der Städte Neustadt bei Coburg und Sonneberg soll deutlich machen, dass Franken über die Landesgrenzen Bayerns hinaus beheimatet waren und sind. Beide Nachbarstädte haben die jahrzehntelange Trennung und die Wiedervereinigung in besonderer Weise erlebt." Günther Denzler, Bezirkstagspräsident von Oberfranken

2019 - 30 Jahre nach dem Mauerfall

Insofern hält Denzler den Termin im Jahr 2019 auch für ideal - schließlich jährt sich dann der Mauerfall zum dreißigsten Mal. Oberfrankens Bezirksheimatpfleger Günter Dippold will aber auch daran erinnern, dass Sonneberg und Neustadt bei Coburg eine längere gemeinsame als geteilte Geschichte haben. Er freue sich sehr, die Ausgestaltung des ersten länderübergreifenden Tags der Franken federführend übernehmen zu dürfen.

Konzept soll nun erarbeitet werden

In den kommenden Monaten will Dippold gemeinsam mit den thüringischen Nachbarn den Tag der Franken 2019 planen. Der Tag der Franken wurde im Jahr 2006 vom Bayerischen Landtag ins Leben gerufen, um an fränkische Traditionen zu erinnern. Seither wechseln sich die drei Bezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken im Jahresrhythmus mit der Organisation der Festveranstaltung ab, die immer am ersten Sonntag nach dem 2. Juli stattfindet.

Zum fünften Mal in Oberfranken

In Oberfranken fand die zentrale Festveranstaltung bisher in Bamberg (2007), Kulmbach (2010), Bayreuth (2013) und zuletzt in Hof (2016) statt. Im Jahr 2013 wurden nach einem dezentralen Ansatz erstmals alle Kommunen in ganz Franken dazu aufgerufen, sich am Tag der Franken zu beteiligen. Die zentrale Festveranstaltung, meist mit Beteiligung des Bayerischen Ministerpräsidenten, bildet den krönenden Abschluss einer ganzen fränkischen Festwoche.