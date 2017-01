Dreikönigsbrauch Oberfranken trinkt sich Stärk' an

Das "Stärk' antrinken" ist ein alter Brauch in Oberfranken. Traditionell nimmt der Oberfranke mit einem Bier am Dreikönigstag oder am Vorabend die Stärke für die kommenden zwölf Monate zu sich.

Das "Stärk' antrinken" ist ein alter Brauch zu Beginn des neuen Jahres. Er findet am Dreikönigstag oder am Vorabend des 6. Januar statt, der bis 1691 den Beginn des neuen Jahres markierte. Da der Franke in seinen Traditionen verwurzelt sei und gerne Bier trinke, wappne er sich gegen alles Unheil des neuen Jahres, indem er sich in geselliger Runde Kraft und Gesundheit, im Volksmund "Stärk'" antrinke, heißt es beim Verein zur Förderung fränkischer Braukultur.

Ein Seidla für jeden Monat

Damit die Stärke auch ein ganzes Jahr vorhält, sollte er für jeden Monat des Jahres ein Seidla vom Bock trinken. Diese Gepflogenheit ist aus dem vorchristlichen Brauchtum der zwölf Raunächte entstanden, der Zeit "zwischen den Jahren", in der Geister und Dämonen ihr Unwesen treiben. Durch Lärm, Ausräuchern und mit "Stärk'" sollten diese vertrieben werden.

Prost von Bamberg bis ins Fichtelgebirge

Besonders gerne wird dieser Brauch in den vielen urigen Brauereiwirtschaften im Raum Bamberg gepflegt. Dort haben viele der rund 70 Brauer in Stadt und Umkreis etwas von ihrem Bockbier zurückgehalten, damit zum Stärk‘ antrinken am Dreikönigstag noch genug da ist.

Im Landkreis Bayreuth findet das traditionelle "Stärk' antrinken" unter anderem auf der Gänskopfhütte (743 Meter) des Fichtelgebirgsvereins Weidenberg statt, die an der äußersten Südseite des Fichtelgebirges im Bereich der Gemeinde Kirchenpingarten liegt. Und auch die Traditionsbäckerei Lang hinter der Bayreuther Stadthalle öffnet am Dreikönigstag ihre Buschenschänke im Innenhof von 16.00 bis 21.00 Uhr auf ein paar Seidla.

Stärkewanderung im Fichtelgebirge

Eine Besonderheit gibt es im Fichtelgebirge. Dort bietet der Fichtelgebirgsverein auch so genannte Stärkewanderungen an, so Andreas Munder vom Tourismusverbund der Ochsenkopfgemeinden.

"Da wird eine zwei oder drei Stunden lange Wanderung angeboten, geführt vom Fichtelgebirgsverein. Und dann wird eingekehrt, zu Jagertee oder einem schönen Punsch. Und dann wird sich die Stärke fürs ganze Jahr angetrunken." Andreas Munder, Erlebnisregion Ochsenkopf

In Bischofsgrün etwa ist der Treffpunkt zur Stärkewanderung des örtlichen Fichtelgebirgsvereins am Dreikönigstag um 13.00 Uhr bei der Bushaltestelle an der Schule in der Ortsmitte von Bischofsgrün. Gewandert wird eine Strecke von etwa neun Kilometern, dann wird im Gasthof Siebenstern eingekehrt. Rückkehr in den Ort ist gegen 16.00 Uhr. Interessenten können ohne Anmeldung dazu kommen.