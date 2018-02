"Avenidas" Stadtrat von Rehau sieht in Gomringer-Gedicht keinen Sexismus

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat von Gomringers Heimatstadt Rehau beschlossen, das Gedicht großformatig an die Fassade des städtischen Museums direkt am Marktplatz schreiben zu lassen. Damit reagierten die Rehauer Kommunalpolitiker umgehend auf die "nicht nachvollziehbare Entscheidung" der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin von vergangener Woche. Dort wird das Gedicht des Poetik-Preisträgers nach sieben Jahren wieder entfernt.

Umstrittenes Gedicht

Die Studierenden-Vertretung Asta hatte sich vor Monaten über das Gedicht beschwert. Es degradiere Frauen nur zu Muse männlicher Künstler und es erinnere zudem "unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind", so die Kritik. Im Gedicht "Avenidas – Alleen" aus dem Jahr 1951 bringt Gomringer auf spanisch in 20 Wörtern Alleen, Blumen, Frauen und einen Bewunderer in einen Zusammenhang.

Gedichte im Unterricht

Gomringer, der aus Bolivien stammt, in der Schweiz aufgewachsen ist und in Oberfranken jahrzehntelang für die Kulturpolitik des Porzellan-Herstellers Rosenthal verantwortlich war, gilt weltweit als Erfinder der "Konkreten Poesie". Zahlreiche seiner Gedichte sind Bestandteil des Deutschunterrichts an Schulen. In Rehau betreibt er das Kunsthaus IKKP - "Institut für konstruktive Kunst und konkrete Poesie".

Ursprungsgedicht der "Konkreten Poesie"

"Avenidas" steht bereits seit Jahren auch auf einer Fassade in der hessischen Stadt Hünfeld. Nach der Entscheidung der Berliner Hochschule wollen auch die Städte Bielefeld und Schaffhausen (Schweiz) das umstrittene Gedicht im öffentlichen Raum zeigen. Die Alice-Salomon-Hochschule Berlin hatte Gomringer 2011 mit ihrem Poetik-Preis ausgezeichnet, die damalige Hochschul-Leitung habe sich bewusst für das "Avenidas"-Gedicht aus dem Jahr 1951 entschieden, so Gomringer: "Es wird in der Literaturgeschichte als das Ursprungsgedicht der konkreten Poesie verstanden."