Rudolf Müller Blind, aber topfit: Hofer Jurist wird 100

Rudolf Müller aus Hof gilt als einer der maßgeblichen Staatsanwälte in der bayerischen Nachkriegsgeschichte – vor allem im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität. Im Dienst erblindete er, doch Jammern gibt es nicht, so sein Lebensmotto. Nun feierte er seinen 100. Geburtstag.

Jeden Tag setzt sich Rudolf Müller ans Klavier. Die Stücke kennt er seit Jahrzehnten auswendig. Das halte ihn fit, erzählt er mit einem Lachen.

"Dass ich einmal 100 Jahre alt werde, das habe ich für unmöglich gehalten." Rudolf Müller aus Hof

Eine Million in Scheinen

Geboren ist Rudolf Müller kurz vor Zusammenbruch des Kaiserreichs in Schweinshaupten in den Haßbergen. Im Zweiten Weltkrieg kam der Artillerie-Flieger mehrmals nur knapp mit dem Leben davon. Die Nürnberger Prozess gegen NS-Ärzte haben 1946 seine Entscheidung fürs Jurastudium in Würzburg bestärkt. Unzähligen Wirtschaftskriminellen legte er in seiner beruflichen Laufbahn das Handwerk, zu einer Zeit als das noch nicht so populär war wie heute.

"Das war schon in den 1960er Jahren. Da habe ich zum Beispiel gegen einen Steuerhinterzieher einen Strafbefehl über eine Million Mark erlassen. Der Verurteilte ließ durch den Bankdirektor die Million in Scheinen ins Justizgebäude bringen. Das war natürlich eine Aufregung." Rudolf Müller aus Hof

Was viele Anwälte, aber auch Kollegen damals nicht wussten: Müller erblindete mit Anfang 40. Alle Akten wurden für ihn auf Band aufgenommen, wichtige Stellen spracht Müller selbst auf.

Wirtschaftsstraftaten im Regierungsbezirks

Rudolf Müller gilt als einer der maßgeblichen bayerischen Strafverfolger von Wirtschaftskriminellen in der Nachkriegszeiten. Es ist mit sein Verdienst, dass Hof heute die größte Anklage-Behörde Oberfrankens hat, von hier aus die Wirtschaftsstraftaten im ganzen Regierungsbezirks verfolgt und auch verhandelt werden. Und der lange Arm der Hofer Justiz reichte damals schon bis in die Schweiz oder Liechtenstein, wenn es zum Beispiel darum ging, Briefkastenfirmen aufzudecken. Auch westdeutsche Firmenbossen, die zusammen mit DDR-Oberen krumme Geschäfte machten, verfolgte er mit Vehemenz.

Regelmäßiger Sport

Seine jungen Kollegen beeindruckte er nicht nur mit seinem phänomenalen Gedächtnis, sondern auch mit einem körperlichen Fitness. Er machte regelmäßig im Büro Handstände – oder auch mal eine Waage am Schreibtisch. Regelmäßige Gymnastik und Spaziergängen gehören auch mit 100 Jahren für Rudolf Müller zum Alltag wie Faust-Rezitation, Hörbücher, Diskussionen zur aktuellen Politik – und ein gutes Glas Wein.