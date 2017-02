Special Olympics in Hof Olympisches Feuer in ganz Bayern unterwegs

Die Special Olympics Länderspiele im Juli in Hof werfen ihre Schatten voraus: Die Olympische Fackel für die Eröffnung ist gerade in ganz Bayern unterwegs.

Offizielle Eröffnung der Sommerspiele in Hof ist am 12. Juli. Bis dahin macht das Olympische Feuer Station in allen Orten, in denen bisher die Wettbewerbe für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stattgefunden haben.

Fackel war im Allgäu

Nesselwangs Bürgermeister Franz Erhart (CSU) begrüßt den 1. Vorsitzenden von Special Olympics Bayern und die Olympische Fackel.

Zuletzt war die Fackel in Nesselwang im Allgäu, teilt das Organisationsteam der Special Olympics mit. In Nesselwang hat Bürgermeister Franz Erhart (CSU) die Fackel während den Langlauf-Wettbewerben der Winterfinalspiele von "Jugend trainiert für Olympia" und "Jugend trainiert für Paralympics" übernommen.

Viele weitere Stationen

Nächste Station des olympischen Feuers ist am 19. März Weiden. Dort wird die Fackel um 10.00 Uhr beim Mittefastenmarkt in Empfang genommen. Anschließend macht sie ihren Weg über Ingolstadt, Lam, Ansbach, Passau und Nördlingen bis zur Eröffnung am 12. Juli in Hof.

Länderspiele in Hof

Zwischen dem 12. und 16. Juli gehen in Hof bis zu 1.500 Sportler mit und ohne geistige Behinderung an den Start. Sie treten in 13 Sportarten an. Laut der Homepage der Special Olympics plant die Stadt Hof ein großes Inklusionsfest mit vielen Veranstaltungen. Das soll dazu beitragen, Grenzen und Barrieren zu überwinden.