Asylunterkunft Unterleiterbach Spurenmaterial sichergestellt

Ein 26-jähriger Syrer wurde in der Asylunterkunft von Unterleiterbach im Landkreis Bamberg tot aufgefunden. Nun hat die Kripo Bamberg eine Sonderkommission eingerichtet, die den Tod des Mannes aufklären soll.

Der Leichnam wies mehrere Stichwunden auf. Derzeit wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen – Hinweise, die auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund hindeuten würden, gebe es aber nicht, so die oberfränkischen Polizei. Deshalb werde nun in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Ermittlungen auf Hochtouren

Möglich sei ein eskalierter Streit unter Bewohnern der Unterkunft. Weitere Einzelheiten sollen aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht bekannt geben werden, so die Polizei. Allerdings laufe die Arbeit der SoKo auf Hochtouren. Vor Ort konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden, das nun weiter ausgewertet wird. Schon am Wochenende wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zudem eine Obduktion der Leiche durchgeführt, die eine massive Gewalteinwirkung auf den Körper des Mannes bestätigte. Todesursache waren demnach die zahlreichen Stichverletzungen.