Zweitgrößter Schneemann Schneemann Jakob in Bischofsgrün erreicht fast Rekordhöhe

Der diesjährige Schneemann Jakob in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) ist der zweitgrößte, der in den vergangenen 33 Jahren gebaut wurde. Der Schneemann erreicht heuer eine stattliche Höhe von 12,15 Meter. Rekord bisher: 12,65 Meter im Jahr 2015.

Die offizielle Höhe hat ein Mitarbeiter der Uni Bayreuth bestätigt, der seit dem Morgen vor Ort ist, heißt es aus Bischofsgrün. Dieses Jahr ist Jakob komplett aus Bischofsgrüner Schnee gebaut. Er musste also nicht vom Ochsenkopf in den Ort gefahren werden. Darauf sind die Schneemannbauer besonders stolz. Allerdings war der Schnee dieses Jahr sehr hart. Das hat die Bauarbeiten an Jakob erschwert. Ohren und Knöpfe mussten mit einem Stemmeisen angebracht werden.

Aus einer Schnapsidee wird Tradition

Es ist Tradition, dass Jakob immer am Freitag vor Rosenmontag gebaut wird. Im Winter vor 33 Jahren hat die Bischofsgrüner Schneemann-Tradition begonnen, als Schnapsidee des Skilehrers Horst Heidenreich. Als an einem Tag das Wetter zu schlecht zum Skifahren war, baute er mit ein paar Freunden einen großen Schneemann auf dem Marktplatz. Knapp drei Meter dürfte "Jakob, der Erste" hoch gewesen sein.

Krapfen-Wettessen und Party

Auch eine Tradition: Am Rosenmontag wird das Schneemannfest gefeiert. Bis zu 1.000 Menschen ziehen dann mit Fackeln, Blasmusik und Böllerschützen durch die Stadt im Fichtelgebirge zum Marktplatz. Dort findet rund um den Schneemann eine große Faschingsparty mit Live-Musik und Open-Air-Disco statt. Bereits am Nachmittag ab 15.00 Uhr können Kinder beim Kinderfasching mit Aktionen und Spielen, wie zum Beispiel einem Krapfen-Wettessen, feiern.