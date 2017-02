Heiß begehrte Schneefrau in Immerseiben Wie soll Jakobs Freundin heißen?

Deutschlands wohl größte Schneefrau in Immerseiben im Landkreis Hof ist heiß begehrt. Zum ersten Schneefrau-Fest kamen am Sonntag rund 1.500 Menschen. Kommende Woche soll nun Taufe gefeiert werden. Doch noch fehlt der passende Name.

Von: Annerose Zuber