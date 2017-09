Hirschaid bei Bamberg Schlägerei und sexuelle Übergriffe bei Kirchweih

In Hirschaid bei Bamberg hat es auf der Kirchweih eine Schlägerei und sexuelle Übergriffe gegeben. Nach Angaben der Polizei gerieten am späten Abend zwei größere Gruppen Einheimischer und Asylbewerber aneinander.

Bei der Prügelei sollen auch Bierkrüge geflogen sein. Die Polizei nahm mehrere Menschen vorläufig fest. Außerdem meldeten sich drei Mädchen bei der Polizei und erklärten, sie seien auf dem Festgelände von einer Gruppe junger Männer unter eine Brücke gedrängt, festgehalten und unsittlich berührt worden. Es wurden drei junge Asylbewerber vorläufig festgenommen. Heute Mittag will die oberfränkische Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft weitere Hintergründe zu dem Fall bekannt geben.

Großes Polizeiaufgebot

Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU) sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass auf der Kirchweih größere Gruppen an Asylbewerber aus dem gesamten Landkreis zusammengekommen seien. Seiner Schätzung – und der des Sicherheitsdienstes nach – handelte es sich um etwa 100 überwiegend junge Männer. Bereits am Freitag (08.09.17) hätten sich diese sehr aggressiv verhalten, Samstagnacht sei die Situation dann eskaliert. Homann erklärte, es sei ihm ein Anliegen, sich bei der Polizei zu bedanken: Am Sonntagabend waren rund 30 Beamte aus Nürnberg nach Hirschaid gekommen, so dass es in der Nacht zum Montag ruhig geblieben sei.