Silvester in Oberfranken Sachschaden und Leichtverletzte bei Scheunenbränden

In Oberfranken sind in der Silvesternacht zwei Scheunen abgebrannt - eine in Melkendorf (Lkr. Bamberg), eine in Eggolsheim (Lkr. Forchheim). Beide Gebäude brannten nieder. Es gab zwei Leichtverletzte.

Von: Claudia Stern