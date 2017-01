Brand in Oberwarmensteinbach Scheune wird ein Raub der Flammen

Am Nachmittag ist im Ortsteil Wagenthal in Oberwarmensteinach im Fichtelgebirge eine Scheune niedergebrannt. Ein darin abgestelltes Wohnmobil, ein Loipenspurgerät und weitere kleinere Gerätschaften wurden ein Raub der Flammen.

Laut Polizei Oberfranken ging kurz nach 14 Uhr die Meldung über den Brand der abgelegenen Scheune bei der Integrierten Leitstelle ein.

Großeinsatz für die Feuerwehren der Region

Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren eilten an den Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Allerdings konnte die etwa 20 mal 8 Meter große landwirtschaftliche Halle nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. An dem Wohnmobil, dem Loipenspurgerät und dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro.