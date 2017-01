Unfall bei Pegnitz Keine Rettungsgasse, keine Hilfe

Ein schwerer Verkehrsunfall am Wochenende auf der A9 bei Pegnitz schlägt hohe Wellen in den sozialen Netzwerken. Der Grund: Auto- und Lkw-Fahrer hatten keine funktionierende Rettungsgasse gebildet. Die Feuerwehr kam nicht zur Unfallstelle durch.

Ein Video der Feuerwehr Pegnitz zeigt, dass die Feuerwehrleute aussteigen und die Fahrer dazu auffordern mussten, eine ausreichende Gasse für die Rettungsfahrzeuge zu bilden. Wertvolle Minuten gingen dabei verloren. Glücklicherweise waren die Verletzten am Unfallort nicht im Fahrzeugwrack eingeklemmt, sodass der Rettungsdienst sie befreien und versorgen konnte, sagte der Kommandant der Pegnitzer Feuerwehr, Roland Zahn, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Rettung per Hubschrauber

Der Hubschrauber war vor der Feuerwehr da.

Als die Feuerwehr schließlich an der Unfallstelle ankam, war bereits ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der schwerverletzte Beifahrer aus dem Unfallwagen wurde in eine Klinik geflogen. Auch der Fahrer konnte ohne Unterstützung der Feuerwehr befreit, versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Appell an alle Fahrer

Unfallstelle auf der A9

Obwohl im aktuellen Fall letztlich alles gut ging, appelliert Feuerwehrkommandant Zahn an die Autofahrer. Denn seiner Erfahrung nach haben Rettungskräfte häufig damit zu kämpfen, dass keine funktionierenden Rettungsgassen gebildet werden. Das Problem sei nicht, dass es in diesem einen Fall nicht geklappt habe, das Problem sei vielmehr, dass es in 98 Prozent der Fälle mit der Rettungsgasse nicht klappt, so der Feuerwehrkommandant.

"Die meisten Autofahrer wissen gar nicht, wie man eine Rettungsgasse vernünftig bildet." Roland Zahn, Kommandant der Pegnitzer Feuerwehr

Das Freihalten der Rettungsgasse ist gesetzlich vorgeschrieben und kann mit einer Geldstrafe von 20 Euro geahndet werden, so Peter Müller von der oberfänksichen Polizei.