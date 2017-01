Landkreis Hof Jogger rettet Frau vor Wildschweinen

Mit ihren beiden kleinen Hunden war die Frau am Dienstagnachmittag (17.01.17) im Wald bei Rehau unterwegs, als ihr eine Rotte Wildschweine entgegenkam. Sie rettete sich auf einen Jägerhochstand. Allerdings: Direkt am Jägerhochstand ist auch eine Fütterungsstelle für Wildtiere, sagte die Polizei in Rehau. Die Tiere machten daher längere Zeit keine Anstalten weiterzuziehen.

Rettung vor Großeinsatz

In ihrer Not rief die Frau schließlich per Handy die Integrierte Rettungsleitstelle um Hilfe. Nach Angaben der Polizei Rehau konnte sie ihren Standort nur grob beschreiben. An der Suche in der einbrechenden Dunkelheit beteiligte sich nicht nur ein Landwirt, der im tiefverschneiten Wald eine Fahrspur für die Einsatzfahrzeuge räumte, sondern auch ein zufällig vorbeikommender Jogger. Er entdeckte letztlich die Frau tief im Wald und begleitete sie zur Polizeistreife – gerade noch rechtzeitig bevor Polizeihubschrauber und Hundestaffel alarmiert werden mussten.

Die Rehauerin und ihre Hunde blieben nach Polizeiangaben unversehrt. Dem Jogger boten die Polizisten an, ihn nach der Suche im Wald nach Hause zu fahren. Dieser lehnte das jedoch mit dem Hinweis ab, noch nicht sein Trainingspensum absolviert zu haben und lief weiter, so die Polizei.