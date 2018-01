1,9 Millionen Euro gewonnen Rentnerin aus Oberfranken wird versehentlich Lotto-Millionärin

Die 70 Jahre alte Rentnerin hatte mit ihrem Spielschein aus Versehen auf die Ziehung am Mittwoch getippt und nicht wie gewohnt am Samstag, teilte die Staatliche Lotterieverwaltung mit.

Lotto-Gewinnerin bald auf Kreuzfahrt

Sechs Richtige tippte die Seniorin und holte sich einen Gewinn über rund 1,9 Millionen Euro. "Unfassbar", so war die Reaktion der 70-Jährigen. Bisher weiß nur ihr Ehemann von ihrem Glück. Das Paar will sich nun den langersehnten Traum von der Karibik-Kreuzfahrt erfüllen.

Drei Lotto-Millionäre bereits in diesem Jahr

Ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen gewann bei derselben Lotto-Ziehung ebenfalls 1,9 Millionen Euro. Die beiden sind aber nicht die ersten frischgebackenen Millionäre in diesem Jahr. Der erste Millionengewinn beim Lotto ging in an einen 58-jährigen Handwerker aus Oberbayern.