Einigung mit Bürgerinitiative Radl-Revolution in Bamberg

Bambergs Biker haben Grund zur Freude. Ihre Stadt wird fahrradfreundlicher. Am Mittwochabend hat der Stadtrat mehrheitlich für eine Einigung mit der Bürgerinitiative "Radentscheid" gestimmt und 170.000 Euro für den Radverkehr bereitgestellt.

Konkret will die Stadt bereits in diesem Jahr ein Maßnahmenpaket umsetzen und hat dafür 170.000 Euro zur Verfügung gestellt. Unter anderem soll mit dem Geld eine Imagekampagne gestartet werden, Fahrradstraßen entstehen, Kreuzungen sollen für Radfahrer sicherer werden und ein Förderprogramm für Lastenfahrräder ist geplant. Ab 2019 soll es darüberhinaus mindestens für die nächsten fünf Jahre ein jährliches Budget für die Verbesserung des Radverkehrs in Bamberg geben.

Bürgerentscheid vom Tisch

Die eingesparten Kosten für einen Bürgerentscheid über rund 60.000 Euro kommen dem beschlossenen Maßnahmenpaket zu Gute. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Bürgerinitiative erfolgreich ein Bürgerbegehren mit einer Reihe von Zielen zur Verbesserung des Radverkehrs auf den Weg gebracht. Anfang des Jahres hatten sich die Stadtspitze und eine Mehrheit der Stadträte in einem Gespräch geeinigt, einen Bürgerentscheid abzuwenden und wesentliche Forderungen zu übernehmen und umzusetzen.